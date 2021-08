Rafa Kalimann aposta em look transparente e rouba a cena

07/08/2021 | 12:11



Ela está com tudo! Na última sexta-feira, dia 6, Rafa Kalimann exibiu o corpão ao posar com um vestido transparente nas redes sociais e encantou os fãs.

A ex-BBB fez um ensaio na própria casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e esbanjou charme com um biquíni preto debaixo do vestido estampado. Não precisa nem dizer que a gata recebeu uma chuva de elogios, não é mesmo?