Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



07/08/2021 | 00:01



Com 37.503 vacinas contra a Covid aplicadas ontem, as sete cidades do Grande ABC alcançaram duas marcas importantes na luta para neutralizar o coronavírus. A primeira é ter superado a barreira dos 80% dos adultos com o esquema vacinal iniciado ao chegar em 81,4%; a segunda é que 32,1% das pessoas com 18 anos ou mais já estão completamente protegidas ao receber as duas doses dos imunizantes ou a vacina da Janssen, de aplicação única.

Com os números atuais, a região se aproxima da meta estipulada pelo governo do Estado de garantir a primeira dose da vacina para todos os adultos até 16 de agosto. Contando com as abstenções, especialistas acreditam que a cobertura deve ficar em torno de 90%, que é visto como um ótimo resultado de cobertura vacinal.

“A vacina é o caminho para vencermos o coronavírus. Nossa região segue avançando com o calendário conforme novas remessas são recebidas pelas sete cidades, que seguem desenvolvendo uma logística ágil e organizada para imunizar a nossa gente”, comentou o prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Paulo Serra (PSDB).

Entre os municípios do Grande ABC, Santo André e Ribeirão Pires estão bem próximos de completar a imunização da população adulta com pelo menos uma dose, com percentuais de 87,2% e 87%, respectivamente. Em São Caetano, a cobertura está em 83,1%, seguida de Diadema (81,3%), São Bernardo (80,6%), Mauá (73,2%) e Rio Grande da Serra (67,2%).

O desempenho obtido de forma coletiva pelo Grande ABC, no entanto, está abaixo da média do Estado. De acordo com o Vacinômetro, os 645 municípios paulistas, juntos, imunizaram 83,1% dos adultos ao menos com a primeira dose. No Brasil, o Ministério da Saúde não disponibiliza informação da cobertura apenas das pessoas com 18 anos ou mais. Levando em consideração a população total, 50,1% já receberam ao menos a primeira dose.



HISTÓRICO

Ribeirão Pires vai se tornar hoje a primeira cidade do Grande ABC e uma das pioneiras do Estado a oferecer a vacina contra a Covid para moradores com 18 anos, etapa que encerra a primeira fase da campanha. Os munícipes desta faixa etária serão protegidos a partir das 10h no ponto habitual da cidade, montado dentro do Complexo Ayrton Senna.

O município é um dos primeiros a vacinar toda a população adulta. Algumas cidades do Interior do Estado, como Ourinhos, por exemplo, chegaram a avançar para essa faixa etária, mas, de acordo com a Prefeitura, a imunização está suspensa por falta de doses. O governo do Estado informou que não possui um ranking levando em consideração apenas as pessoas com 18 anos ou mais.

A expectativa é que as outras cidades do Grande ABC também avancem até a faixa etária dos 18 anos no início da próxima semana. Por enquanto, Mauá está protegendo moradores com 20 anos; Diadema e Rio Grande da Serra, com 23; São Bernardo, com 24; Santo André e São Caetano, com 25.