Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



06/08/2021 | 00:01



O Grande ABC contabilizou ontem mais 615 pessoas infectadas pelo coronavírus e 15 óbitos. No total, são 239.449 casos confirmados desde o início da pandemia e 9.732 mortes.

Mauá foi o município com o maior número de novos doentes, com 270 confirmações de coronavírus ontem, seguida de Santo André, com 150 pessoas contaminadas nas últimas 24 horas. São Bernardo teve 141 diagnósticos positivos. São Caetano marcou 25 novas infecções, Diadema teve 17 confirmações, Mauá quatro e Ribeirão Pires três. Rio Grande da Serra não teve novos casos.

Já no número de mortes, Diadema é a cidade que teve o maior registro, com cinco óbitos. Mauá contabilizou mais quatro perdas nas últimas 24 horas e São Bernardo e Ribeirão Pires tiveram três falecimentos cada. Santo André, São Caetano e Rio Grande da Serra não tiveram nenhuma vida perdida para a Covid ontem. No total, 221.896 pessoas se recuperaram da doença desde março do ano passado.

Já o Estado baixou de 10 mil internados pela primeira vez no ano e a média móvel de novas internações ficou abaixo de 1.000, com 990.

Ontem, havia 9.745 pessoas hospitalizadas, somando 4.661 em enfermaria e 5.084 em leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva). No pico da segunda onda da pandemia, houve quase o triplo de hospitalizados por Covid, que chegaram a ultrapassar 31 mil pacientes. A taxa de ocupação dos leitos graves no Estado é de 47,2% e na Grande São Paulo, de 43,2%.

No total, 3.781.155 pessoas sofreram com a Covid em todo o Estado, sendo que 429.257 foram internadas e receberam alta hospitalar. Desde o ano passado, o Estado de São Paulo registrou 4.094.211 casos da doença e 140.135 óbitos.

NO PAÍS

O Brasil chegou ontem à marca de 18.840.232 pessoas recuperadas da Covid e 665.649 casos em acompanhamento. Ontem, foram confirmados 40.054 novos casos, totalizando 20.066.587 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, 1.099 brasileiros perderam a luta para a doença, contabilizando 560.706 óbitos acumulados durante a pandemia.