Vacinação contra Covid-19 supera 80% da população adulta imunizada no Grande ABC

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



06/08/2021 | 11:18



O Grande ABC ultrapassou a marca de 80% da população adulta imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A região também superou ainda 30% da população acima de 18 anos com o esquema vacinal completo.

Segundo os dados das secretarias municipais de Saúde, compilados pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC, foram aplicadas até esta quinta-feira (4) 2,339 milhões de doses de um dos quatro imunizantes aprovados para uso no Brasil. O total corresponde a 80,4% do público-alvo de 2,09 milhões de pessoas vacináveis nas sete cidades. Além disso, 31,5% de todas as pessoas com 18 anos ou mais que residem na região já estão com o esquema vacinal completo.

O grupo de vacináveis é representado pelas pessoas acima de 18 anos que, pelo PNI (Plano Nacional de Imunização), podem receber as doses. O público adulto alvo do PNI foi definido considerando as informações do Censo 2010 e da estimativa da população feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2020.

Entre as cidades do Grande ABC, Santo André e Ribeirão Pires estão próximas de completar a imunização da população adulta com pelo menos uma dose, com percentuais de 86,5% e 86,3% respectivamente. Em São Caetano, a cobertura está em 82,4%, seguida de Diadema (80,5%), São Bernardo (79,9%), Mauá (70,3%) e Rio Grande da Serra (66,4%).

O presidente do Consórcio ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), afirmou que o avanço da vacinação das sete cidades é fundamental para a região superar a pandemia. “A vacina é o caminho para vencermos o coronavírus. Nossa região segue avançando com o calendário conforme novas remessas são recebidas pelas sete cidades, que seguem desenvolvendo uma logística ágil e organizada para imunizar a nossa gente”, afirmou Paulo Serra.