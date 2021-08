Paulista Sub-20 começa com dois dérbis da região e uma goleada sofrida

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



05/08/2021 | 17:25



Começou na tarde desta quinta-feira o Campeonato Paulista Sub-20 de futebol e os cinco times da região que estão na disputa foram a campo. Quatro deles jogaram entre si, casos de São Caetano e Santo André, no Anacleto Campanella, e Água Santa e EC São Bernardo, no Inamar, todos eles integrantes do Grupo 9. Já o São Bernardo FC encarou o Guarani, em Itatiba, pelo Grupo 5, e se deu mal: perdeu de goleada, por 5 a 1. Já o Netuno fez a lição de casa ao bater o Cachorrão por 1 a 0, enquanto Azulão e Ramalhão não saíram do 0 a 0.

Mandando seus jogos em Itatiba pela segunda temporada seguida, o São Bernardo FC recebeu o Bugre e acabou atropelado. O time de Campinas chegou a abrir 5 a 0 mas, no fim, Café marcou o gol de honra do Aurinegro. Já em Diadema, o Água Santa conseguiu a vitória sobre o EC São Bernardo no último lance do duelo, em pênalti convertido por Samurai, aos 49 minutos do segundo tempo. Por fim, em São Caetano, Azulão e Ramalhão não conseguiram balançar as redes.



Na próxima rodada, quinta-feira, 12, o São Bernardo FC visita o Atibaia, o Água Santa desce a serra para enfrentar o Santos, o EC São Bernardo recebe o São Caetano e o Santo André mede forças com a Portuguesa Santista - sem o Bruno Daniel, o Ramalhão mandará suas partidas no Pedro Benedetti, em Mauá.