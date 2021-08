Da Redação



05/08/2021 | 00:01



A Polícia Militar desencadeou ontem, em Santo André, a Operação Grande ABC Mais Seguro, que visa intensificar rondas, bloqueios e abordagens em ação ostensiva na redução dos índices de criminalidade e contra os crimes patrimoniais. Cerca de 450 policiais participaram da ação, entre policiais militares, civis e guardas-civis municipais, em 216 viaturas.

A ação percorreu os bairros e os principais eixos comerciais e de ligação da cidade com áreas de divisa de outros municípios, realizando o trabalho ostensivo com os bloqueios policiais, averiguações de motos e automóveis, além do combate ao tráfico de drogas.

Todas as operações que são realizadas na cidade levam em conta criteriosa análise dos índices criminais realizadas no CIS (Comitê Integrado de Segurança). As forças policiais se reúnem periodicamente no COI) Centro de Operações Integradas), no Paço, para tratar as ações de forma integrada.

“A parceria que desenvolvemos tem feito a diferença e aqui vai nosso agradecimento, não pela parceria institucional, mas por frisar que na pandemia as forças policiais não pararam um só minuto. Por segurança sanitária e da saúde, esses homens e mulheres não puderam ficar em casa e cumpriram seu papel constitucional prestando segurança pública aos nossos munícipes”, comentou o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).

“Temos muito bem definida a estratégia de integração com as forças policiais para reduzir a criminalidade. Esse trabalho é e precisa ser constante e, por isso mesmo, participamos de todas as operações em parceria com as nossas polícias. Nossa GCM (Guarda Civil Municipal) também atua com ações específicas em todas as regiões da cidade, promovendo a saturação das zonas onde se concentram aumentos nos índices de roubos e furtos”, destacou o secretário de Segurança Cidadã, Edson Sardano.