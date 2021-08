Cantor Nahim revela que já viu uma nave espacial

04/08/2021 | 13:10



O ex-A Fazenda, Nahim participou de uma live no Instagram promovida pelo TV Fama e acabou afirmando que já viu de tudo nessa vida, até mesmo discos voadores.

Segundo o cantor, isso aconteceu cerca de 40 anos atrás e ele fez questão de dar alguns detalhes do ocorrido e deu até mais detalhes de experiências com os objetos extraterrestres.

- Acredito, já vi e estava totalmente sóbrio. Estava no Rio Grande do Sul que eu tinha uma namorada lá, numa cidade pequena e de repente um alvoroço, isso já era umas sete horas da noite, o céu limpo, limpinho e estrelado. E de repente todo mundo olhando e tinha uma bola laranja há uns dez quilômetros de distância no ar, andando devagar e atrás dela umas cinco pequenininhas e eu fiquei olhando: caramba! Não tinha uma nuvem no céu e toda a cidade vendo aquilo.

O artista que estava extremamente empolgado em contar sobre o ocorrido, ainda revelou que viu apenas a nave os extraterrestres ele não teve nenhum contato.

- Não e gostaria, mas a nave eu vi e lembro como se fosse hoje. Pensem bem, seria até um egoísmo da nossa parte o universo inteiro, e só nós?