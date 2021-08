Como conhecimento da Baía de Guanabara ajudou Martine e Kahena no bi em Tóquio

04/08/2021 | 00:19



O bicampeonato olímpico da vela na classe 49er FX conquistado pela dupla Martine Grael e Kahena Kunze nesta terça-feira nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, em águas japonesas veio também graças à Baía de Guanabara, onde há cinco anos as duas já haviam se consagrado. Como a própria Martine afirmou, o conhecimento que adquiriu desde cedo sobre a movimentação dos ventos e da maré no quintal de casa - que mudam com frequência - foi decisivo para que ela traçasse junto com Kahena a tática vitoriosa no outro lado do mundo.

"Antes da nossa competição eu dei uma passada lá no píer e percebi que havia uma diferença de corrente. Como sou de Niterói, estou acostumada com isso na Baía de Guanabara. Então conseguimos fazer uma largada mais livre pela direita e deu tudo certo", vibrou Martine após a conquista do segundo ouro olímpico.

O Estadão entrou em contato com a técnica da dupla, Martha Rocha Lobo, que explicou como o conhecimento sobre a Baía de Guanabara ajudou Martine e Kahena a navegarem para o título nas águas do Yatch Club de Enoshima, que fica a pouco mais de 50 quilômetros de Tóquio.

Segundo ela, o estudo das condições do mar feito um pouco antes da prova acabou sendo fundamental. "Na vela há muitas variáveis a se analisar na hora de tomar decisões na regata, e muitas dessas decisões são tomadas antes mesmo da largada - não só a intensidade e as mudanças de vento, mas também a maré. Saber onde está a maré mais forte, pra que lado ela está correndo, isso tudo influencia no andamento do barco", comentou Martinha, como a técnica é conhecida.

Mudanças desse tipo são comuns na Baía de Guanabara, local que a dupla de velejadoras conhece como poucos. "A Martine é bastante acostumada a ler maré. Uma das habilidades dela, um dos talentos dela, é lidar com essas alterações da natureza, do vento e do mar. Ela conseguiu enxergar essa alteração de maré, e antes mesmo da largada ela já se posicionou para que pudesse cumprir taticamente um posicionamento favorável em relação a essa maré", pontuou a técnica.

"Quando elas velejaram logo depois da largada um pouco mais pra direita, elas conseguiram ficar livres do resto do pessoal, sem interferência de outros barcos, e o barco adquiriu mais velocidade", explicou Martinha. "Isso tudo colaborou para dar tudo certo nesse tão sonhado bicampeonato olímpico."