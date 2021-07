Bolsas de NY fecham em alta, com Fed 'dovish', PIB e balanços trimestrais

29/07/2021 | 17:31



As bolsas de Nova York fecharam em alta, impulsionadas pela temporada de balanços, nesta que é vista como a principal semana da publicação de resultados. O crescimento abaixo do esperado do PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre divulgado hoje não tirou dos investidores o apetite por risco, diante da percepção de que estímulos à economia americana seguem necessários. Tal visão ocorre especialmente após o presidente do Federal Reserve (Fed). Jerome Powell, reforçar nesta quarta, 28, a postura acomodatícia da política monetária.

O Dow Jones fechou em alta de 0,44%, aos 35.084,53 pontos, e o S&P500 avançou 0,42%, aos 4.419,15 pontos. Já o Nasdaq subiu 0,11%, aos 14.778,26 pontos.

A alta anualizada de 6,5% do PIB americano ficou abaixo da mediana (8,5%) e do piso (7,5%) das estimativas de analistas consultados pelo Broadcast. Na visão da BMO Capital Markets, outra sessão com recordes de ações "reiterou o paradigma atual de ativos de risco com desempenho superior, apesar da pandemia". Após o Fed reiterar comprometimento com o tapering e a leitura do PIB, as ações demonstraram capacidade de seguirem subindo, avalia. "O S&P 500 está desafiando o topo e inclinado para cima" o torna uma base em 4.300 possível, embora haja espaço para os 4.450 nas próximas semanas, projeta a BMO.

A semana é a mais movimentada da temporada de balanços do segundo trimestre, com cerca de um terço das empresas no S&P 500 divulgando resultados, segundo a LPL Markets. As corporações tiveram "um grande começo, colocando as empresas do S&P 500 em posição de aumentar os lucros do segundo trimestre em até 80% na comparação anual, ante uma taxa de crescimento de 64% esperada quando a temporada de lucros começou", aponta a consultoria.

Ontem, após o fechamento dos mercados, a Ford registrou desempenho trimestral melhor que o esperado, e sua hoje ação subiu 3,82%. Os resultados do Facebook também foram acima do previsto, mas o papel da empresa recuou 4,01%. Já a Mastercard teve alta de 2,86%, seguindo os resultados trimestrais. Hoje, após o fim do pregão, Amazon e Gilead apresentam seus balanços. Com a expectativa, as ações recuaram 0,84% e 0,33%, respectivamente. A Tesla subiu 4,69% depois de apresentar números nesta semana que levaram a uma série de revisões para cima nos preços de seus papéis e recomendações de compra. A montadora observa ainda os avanços para um pacote de infraestrutura nos EUA, que pode aumentar a demanda por veículos elétricos.

Com IPO realizado hoje na Nasdaq, as ações da Robinhood recuaram 8,37%. Já a Didi está considerando fechar o capital a fim de apaziguar as autoridades chinesas e compensar os investidores pelas perdas incorridas desde que a empresa foi listada na Bolsa de Nova York no final de junho. Hoje, seus papéis dispararam 11,16%.