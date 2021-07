Santos embala no segundo tempo e goleia o Juazeirense pela Copa do Brasil

28/07/2021 | 21:45



O Santos venceu o Juazeirense por 4 a 0 nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, e encaminhou a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. O time paulista pode perder até por três gols de diferença na volta, dia 5, que avança na competição nacional. Madson, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Carlos Sánchez marcaram os gols da vitória.

Apesar da superioridade nos 90 minutos, os gols do time paulista demoraram a sair. Os visitantes armaram uma retranca que o Santos não conseguiu furar no primeiro tempo. O goleiro Rodrigo Calaça fez boas defesas e garantiu o zero do placar.

Bastante recuado, o Juazeirense mesmo assim teve a principal chance de gol. Madson errou recuo de bola na saída de João Paulo. Júnior Timbó aproveitou o vacilo, mas mandou para fora. O Santos retomou a pressão. Felipe Jonatan e Marinho também pararam em Calaça.

Na etapa final, o Santos passou a explorar mais as jogadas aéreas e foi por aí que veio a vitória. Madson aproveitou cruzamento da esquerda e mandou para as redes: 1 a 0 para alívio do torcedor santista.

A essa altura o time paulista tinha 20 finalizações, contra apenas seis da Juazeirense, que ameaçou de fato uma vez em contra-ataque. Em nova bola alçada na área da Juazeirense, Rodrigo Calaça deu rebote após finalização de Carlos Sánchez. Lucas Braga chutou cruzado e marcou o segundo gol da partida.

Nos acréscimos, o árbitro precisou da ajuda do VAR para validar os dois últimos gols do Santos. Marcos Leonardo recebeu lançamento e marcou o terceiro. Aos 54, Carlos Sánchez também recebeu em posição legal, dominou e mandou para as redes.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 4 x 0 JUAZEIRENSE

SANTOS - João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Kaiky e Felipe Jonatan; Jean Mota, Sánchez e Pirani (Bruno Marques); Marinho (Marcos Leonardo), Lucas Braga e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Diniz.

JUAZEIRENSE - Calaça; Lucena (Carlinhos), Jameson, Wendell e Nazaré; Waguinho, Patrik, Sapé e Galego (Valdir); Timbó (Augusto) e Kesley (Nino). Técnico: Carlos Rabello.

GOLS - Madson, aos 26, Lucas Braga, aos 39, Marcos Leonardo, aos 46, e Sánchez, aos 54 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jean Mota e Marinho; Nazaré e Galego.

ÁRBITRO - Wagner do Magalhães (GO).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAl - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).