Após reclamar de distância, Zé Felipe aparece ao lado de João Guilherme em aniversário de Leonardo

26/07/2021 | 13:10



Ao que tudo indica, Zé Felipe não tem mais motivos para reclamar de saudades do irmão, João Guilherme! Isso porque os dois estavam juntos no último domingo, dia 25, no aniversário do pai, o cantor Leonardo - que completou 58 anos de idade.

Recentemente, Zé Felipe usou as redes sociais para reclamar que não recebia mensagens nem ligações do irmão mais novo. Depois disso, os dois chegaram a aparecer juntos em uma foto ao lado das companheiras, Jade Picon e Virginia Fonseca - que segurava no colo Maria Alice, fruto do relacionamento com Zé Felipe.

Desta vez, João Guilherme postou vídeos com o irmão no Instagram Stories. Os dois apareceram cantando em um momento de descontração no último domingo, dia 25.

Além disso, João e Zé foram flagrados ao lado dos outros irmãos e do pai, em uma publicação feita por Leonardo. Na legenda, o cantor comemorou:

Obrigado, Deus, por mais um ano de vida ao lado da minha família!