Momento fofura! Iza se derrete ao falar sobre seu primeiro Dia das Mães: -Sempre tive o sonho de ser mãe

Aproveitando cada momento e vivendo seu primeiro Dia das Mães, Iza é só amor. A cantora abriu o coração e contou sobre sua vida para a revista Glamour. Além disso, compartilhou um pouco sobre como está sendo o processo da gravidez e os planos de criação com Yuri Lima. Ela diz que está muito animada e que sempre foi o sonho da sua vida ser mãe:

- Estou em êxtase. Sempre tive o sonho de ser mãe. É uma coisa que faz parte da minha vida, não sei muito bem o porquê, mas me acho extremamente maternal com a minha equipe, minha família, meus amigos.

Ela também diz que Yuri, seu namorado, compartilha do mesmo sentimento e que os dois sempre falaram sobre construir uma família juntos:

- Ser pai era um grande sonho da vida dele, que ficou doido com o resultado positivo! Assim como eu, o Yuri cuida bastante de todos, mãe, pai, irmãos. A gente sempre falou sobre construir a nossa família, mas não imaginávamos que fosse acontecer agora.

A cantora também agradece por ter sido um processo natural e diz que a gravidez veio no momento certo:

- A gravidez aconteceu no melhor momento possível. Me sinto grata por ter sido natural e sem grandes preocupações, porque também tenho amigas que estão passando por esse processo de tentar e sei que é intenso.

Iza ainda fala sobre a responsabilidade que virá e a incerteza se vai expor, ou não seu futuro bebê, e diz que vai respeitar as vontades dele de aparecer, mas não partirá dela a decisão:

- Tenho muito medo de expor esse bebê à exaustão, porque as pessoas estão sem limites. Ainda não tenho definido se vou mostrar o rostinho, mas tenho a certeza de que não vou ficar postando ele o tempo inteiro. [...] Viver uma vida normal é o que forma a gente e nos faz olhar para o outro, sem achar que somos o centro do mundo. Não quero tirar esse privilégio do meu filho. A não ser que essa criança insista muito para participar de algum projeto artístico, acho que a exposição da imagem não vai partir de mim.

Vale lembrar que Iza anunciou sua gravidez através de um live-show, no dia 12 de abril, enquanto cantava a música Meu Talismã.