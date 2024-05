Davi Brito explica sua volta a Salvador, na Bahia, e anuncia nova ida ao Rio Grande do Sul

O ex-BBB Davi Brito se pronunciou em suas redes sociais sobre os ataques que está recebendo por ir ao Rio Grande do Sul, ajudar as vítimas das enchentes. Ele nega a acusação de que retornou a Salvador, seu estado natal, por ter sido hostilizado no RS:

O povo quer me derrubar a qualquer custo. Só voltei para casa para vir ver minha mãe, e o povo publicou dizendo que eu fui hostilizado, mentirosos.

O campeão do BBB24 também diz que pretende retornar ao estado para continuar ajudando as famílias que sofreram com a tragédia:

O povo do Rio Grande do Sul me recebeu muito bem. O povo do Rio Grande do Sul me acolheu, e eu vou voltar para ajudar esse povo novamente.

No entanto, a publicação de pronunciamento foi apagada pelo futuro graduando de medicina.

Mesmo com os ataques, Davi continua ajudando o Rio Grande do Sul de forma voluntária. Além disso, segue postando em suas redes sociais diversos meios de doação e arrecadação de dinheiro, chamando constantemente voluntários para embarcarem na causa.