Wanessa Camargo revela não gostar de exposição de seu relacionamento com Dado Dolabella: - Incomoda muito

Na última sexta-feira, dia 10, Wanessa Camargo voltou aos palcos após sua participação no BBB24. A cantora aproveitou um tempinho nos bastidores e conversou com o Portal Leo Dias, no bate-papo, ela revelou que está apenas vivendo o momento com Dado Dolabella.

Wanessa continuou e explicou que não sente a necessidade de expor seus passos e decisões na internet. O que às vezes se torna uma cobrança dos fãs:

- Hoje existe muito essa obrigação de fazer um post para dizer alguma coisa e isso me incomoda muito. Parece que eu tenho que dar satisfação da minha vida a cada passo e decisão que tomo na minha vida. E foi isso assim, não senti a necessidade de fazer um post explicando, falando? a gente só está vivendo!

Relembrando sua participação no BBB24, Camargo afirma não ter se arrependido de nada. Além disso, se mostrou muito feliz em perceber que conseguiu levantar suas pautas na atração:

- Jamais. Eu acho que tudo é um aprendizado. Tudo faz parte do crescimento. De verdade, eu saí muito orgulhosa de mim. Eu vi várias coisas que vi lá dentro e que falei que não me via assim. Mas eu me vi muita corajosa e defensora das mulheres coisa que eu não sabia que era tanto. Até da causa LGBT. Eu me vi com coragem de expor as coisas que eu penso, me vi muito carinhosa e acolhedora com as pessoas. Claro que eu também cometi erros e precisava respirar e entender que eu precisava melhorar. Mas o saldo geral é que saio orgulhosa de mim.