Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



25/07/2021 | 22:11



O Grande ABC chegou ontem ao 500º dia de pandemia. Desde o dia 15 de março de 2020, quando a região registrou o primeiro caso de Covid, já são 234.672 pessoas infectadas e 9.521 vidas perdidas para o vírus.

Ontem, três das sete cidades contabilizaram mais 139 casos confirmados e cinco mortes. Santo André reportou 61 testagens positivas e nenhum óbito. São Bernardo encerrou o domingo com mais 69 pessoas infectadas e quatro mortes. Em São Caetano foram nove doentes nas últimas 24 horas e uma pessoa perdeu a batalha para o coronavírus – Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não informam os dados da pandemia no fim de semana.

Já o Estado registrou ontem 4.001.078 casos de Covid durante toda a pandemia e 137.236 óbitos. Entre o total de casos, 3.686.875 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 421.836 foram internados e receberam alta hospitalar.

Há ainda 11.740 pacientes internados em todo o território de São Paulo, sendo 6.055 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 5.685 em enfermaria.

No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, o coronavírus acometeu ontem mais 18.129 pessoas e tirou a vida de 476 brasileiros. No total, já são 19.688.663 casos acumulados e 549.924 óbitos em todo o Brasil.

VACINAÇÃO

O Estado de São Paulo bateu recorde e aplicou somente na semana encerrada sábado 3.175.003 doses da vacina contra o coronavírus. Entre os dias 18 e 24 de julho os 645 municípios registraram 2.116.161 aplicações de primeira dose, 1.003.648 de segunda e 55.194 de dose única.