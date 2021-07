Zélia Duncan vai se casar com Flávia Soares, ex-mulher de Jô Soares

24/07/2021 | 15:11



Depois de cinco anos de relacionamento e um ano e meio morando juntas, Zélia Duncan e Flávia Soares deram entrada na documentação da união estável para formalizar o casamento. Em março de 2020, no início da pandemia, a cantora deixou sua casa no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, para viver em São Paulo ao lado da amada. As informações são do jornal Extra.

Flávia, de 57 anos de idade, foi casada com o apresentador Jô Soares durante 15 anos e continuam amigos. Em janeiro deste ano, no aniversário do humorista, a designer gráfica publicou uma homenagem ao ex-marido.