Santo André promove Festival de Inverno de Paranapiacaba on-line

Bia Moço



24/07/2021 | 05:16



Tradicional evento andreense, o 20º FIP (Festival de Inverno de Paranapiacaba) será realizado nos dias 31 de julho e 1º de agosto de maneira on-line. Devido à pandemia, a programação não terá nenhuma atração presencial, transmitindo apresentações a partir das 13h nas redes sociais da Prefeitura, tanto no Facebook (PrefeituradeSantoAndre) como no canal do YouTube (stoandre1).

Serão oito horas de programação, sendo quatro em cada dia. Visando a valorização dos artistas da cidade e região, o festival contará com mais de 60 apresentações culturais, e cerca de 50 artistas estarão envolvidos. Além disso, no hot site (www.santoandre.sp.gov.br/fip) há espaço destinado aos comerciantes locais, onde a população encontrará catálogos de produtos disponíveis.

O 20º FIP foi lançada oficialmente ontem, na Plataforma do Expresso Turístico – antigo Galpão das Locomotivas – pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Barreto Serra, e a secretária adjunta de Cultura, Azê Diniz.

“Apesar de todas as dificuldades que estamos vivendo neste último um ano e meio, conseguimos sobreviver e vamos manter a tradição comemorando a 20ª edição do FIP de maneira on-line”, afirmou o chefe do Paço, explicando que a medida foi “pensando na segurança de todos”. “Nesta pandemia os setores de cultura e turismo foram os mais prejudicados e, pensando em valorizar e ajudar a economia local, optamos por realizar o evento mesmo on-line”, disse o tucano.

Paulo Serra ainda comemorou o sucesso do último evento presencial, em 2019, quando Paranapiacaba recebeu mais de 120 mil pessoas durante a atração. “Desde 2017 iniciamos novo modelo do festival, onde deixamos um pouco de lado a valorização dos artistas mais midiáticos, trazendo a vila como pano de fundo principal, valorizando, sobretudo, a paisagem, nossa cultura e artistas locais, além da gastronomia”, confirmou o prefeito.

Entre a agenda estão inclusos oficina de contação de histórias, fotografia, documentários, artes plásticas, performance, artes cênicas e apresentações circenses, entre outros. Haverá ainda show da Banda Lira e do Coro da Cidade, e o encerramento será feito pela Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André), onde será apresentado o videoarte denominado De Onde se Vê o Mar, com a música inédita Nascentes, do compositor Felipe Senna, encomendada pela orquestra.

Neste ano, o evento contará com o concurso de vídeos sobre a Vila, Paranapiacaba é Show!, que premiará três trabalhos de seis categorias, de acordo com número de curtidas e compartilhamentos do público. Cada selecionado receberá prêmio de R$ 1.000. Já para a efetivação do 20º FIP a Prefeitura arcou com R$ 105 mil.



INVESTIMENTOS

Na manhã de ontem, Paulo Serra entregou na Vila de Paranapiacaba a Praça João Gaspar Filho revitalizada, com minicampo e playground. O chefe do Executivo até se arriscou a jogar bola com os garotos que moram no entorno. O investimento da obra foi de R$ 166 mil.

Para novembro está programada a entrega do campo de futebol do Serrano Atlético Clube, o primeiro do Brasil a ter medidas oficiais. O investimento é de R$ 3,9 milhões por meio do PAC Cidades Históricas, do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), do Ministério do Turismo, do governo federal, e faz parte das intervenções para recuperação da vila inglesa.

“Acredito que esse campo, que foi o primeiro com medidas oficiais no Brasil, o País do futebol, fortalecerá ainda mais o turismo da vila, tornando, quem sabe, ponto turístico de atração internacional”, vislumbrou o secretário de Meio Ambiente Fábio Picarelli.