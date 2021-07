Técnico Renato Peixe volta para o comando do EC São Bernardo

Dérek Bittencourt



O técnico Renato Peixe está de volta para o EC São Bernardo. O clube anunciou o regresso do profissional, que à frente do clube foi semifinalista da Copa Paulista de 2019 e vice-campeão da Série A-3 de 2020. Nesta temporada, ele dirigiu o Cachorrão durante parte da campanha da Série A-2, até decidir deixar o cargo em tentativa de reação do elenco que, no entanto, acabou rebaixado de volta ao terceiro nível estadual. Após deixar a equipe são-bernardense, levou o São José ao mata-mata da A-3, mas acabou eliminado.

“É sempre bom estar trabalhando. Mas quando é no lugar que abriu as portas como treinador tem um gosto ainda mais especial. Desde quando me despedi na Série A-2, falamos que não era definitivo. Claro que não imaginava que seria tão rápido esse retorno, mas estou muito feliz e pronto para mais um torneio pelo Cachorrão”, disse Renato Peixe, que tem 51 jogos no comando do Alvinegro. “Sempre temos metas na carreira, sendo pessoais ou pelo clube. Isso move o profissional do futebol. E agora vamos para um torneio que já conhecemos e esperamos ter um resultado ainda melhor. Apesar de ter menos equipes, a Copa Paulista terá sua dificuldade pela força dos elencos que estão sendo montados”, completou.

O EC São Bernardo disputará a partir de setembro a Copa Paulista pela segunda vez em sua história. A agremiação divide o Grupo 3 com São Bernardo FC, Primavera e Santos, este último que utilizará time sub-23 e será adversário da estreia do Cachorrão.