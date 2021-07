Eliminados do Power Couple Brasil lavam roupa suja com finalistas e relembram tretas da temporada

23/07/2021 | 01:10



Recordar é viver! Faltando apenas um dia para a grande final, os casais eliminados do Power Couple Brasil voltaram ao programa nesta quinta-feira, dia 22, para uma atividade especial: debater situações mal resolvidas no reality. Se enfrentando cara a cara pelo prêmio máximo, Deborah Albuquerque, Bruno Salomão, Mari Matarazzo e Matheus Yurley não esconderam a surpresa ao verem os antigos competidores e a emoção rolou solta!

Adriane Galisteu começou dizendo que a noite seria de flashbacks e que mostraria diversos takes de situações cabeludas que rolaram ao longo da temporada. Eita!

- Vamos voltar no tempo e ver algumas cenas. Logo em seguida, vocês terão a chance de comentar e defender cada ponto. Eu não quero que ninguém saia daqui entalado. A gente sabe que vocês tem muito a dizer. Aproveitem a oportunidade. O lugar é aqui e a hora é agora!, fermentou a apresentadora.

A partir disso, o quebra-power não parou mais! Li Martins e JP Mantovani relembraram a mágoa que sentiram do distanciamento repentino de Deborah e Bruno, que eram seus aliados no jogo.

- Fiquei muito magoada. Vi algumas cenas que me deixaram bastante abalada, mas quero ter a oportunidade de tirar minhas próprias conclusões depois que eu ver tudo o que rolou nos últimos meses. Eles se mostravam nossos amigos, mas o que eu vi não era uma atitude de amizade, lamentou a ex-Rouge.

E tem mais, Fernanda Medrado não deixou o deboche em casa e foi vestida de Barbie, com o look toda trabalhado na cor rosa, para provocar a ruiva do casal fênix.

- A Deborah é uma falsa. Uma Barbie falsificada na caixa!, disse a cantora, que foi a primeira eliminada da edição.

- Toda vilã precisa de uma vítima. Você entrou no papel errado, retrucou Bruno para Medrado.

Por fim, após muita discussão e gritaria, a apresentadora comentou sobre a treta que rolou na última quarta-feira, dia 21, no hotel dos confinados. No corredor, o casal Filipe Duarte e Nina Cachoeira protagonizaram um belo de um barraco com a participante Mirela Janis, logo depois que o ex-Br'oz colocou a música da influenciadora digital para tocar na caixa de som e a ruiva levou a situação para o lado pessoal.

- Quando o Filipe saiu do programa, ele falou que eu precisa aprender a cantar a minha própria musica, porque eu não sabia cantar aqui na casa! [...] Ontem, a Nina bateu no peito para falar que não precisava da minha mídia, porque ela é rica. Eu acho que, ela sendo rica ou não, tem que ter humildade, porque ela pode ter o dinheiro que for, mas se não tiver caráter nada importa. [...] A gente tirou a máscara de vocês!, disparou Mirela.

- Estava todo mundo gritando, mas do jeito que mostram as imagens parece que só eu estava gritando com a pobre Mirela, respondeu Filipe.

JonJon e Fábio Castro também não ficaram para trás e lavaram roupa suja na frente de todo mundo - a ponto dos microfones precisarem ser cortados. Uau!

Lembrando que na próxima sexta-feira, dia 23, vai rolar a revelação da dupla vencedora. E aí, quem vai ganhar? Time Pombo ou Time Fênix?