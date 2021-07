Eduardo Costa causa polêmica ao declarar que se considera semi-gay

22/07/2021 | 10:10



Eduardo Costa, mais uma vez, está dando o que falar na internet! Depois de revelar ser viciado em sexo, o cantor sertanejo causou polêmica ao declarar em uma entrevista que se considera semi-gay. Na declaração, ele, inclusive, chegou a mencionar alguns comportamentos que justificariam o rótulo que colocou em si mesmo.

- Eu sou um cara muito bem resolvido com minha sexualidade. Eu sou um cara muito organizado, tenho excesso de organização. Se você for na minha casa, é tudo muito ajeitado, tudo muito arrumado. Aí eu fui ver: como é que me defino? Eu sou um semi-gay, eu faço tudo que um v***o faz, só não dou o c***. Você quer gente mais organizado que o v***o? O v***o, o gay, os homossexuais, eles são pessoas.. eles estão entre os homens e as mulheres, eles caminham entre eles com muita facilidade do que qualquer outro, declarou.

E ainda completou:

- Inclusive, um dos meus melhores amigos é gay e ele é um dos caras mais f***s que eu conheço. E eu falo com ele que é um cara que me vê e vê minha mulher trocando de roupa.

Eduardo também questionou o entrevistador, do canal Conceito Sertanejo:

- Você consegue imaginar o Eduardo Costa gay? Porque assim, se eu fosse eu seria muito gay, eu seria muito assumido. Eu gosto muito de mulher e eu nunca na minha vida consegui esconder isso. Se eu fosse gay eu ia gostar muito de homem. Eu ia ser uma gayzona mesmo.

Nas redes sociais, internautas repudiaram as declarações do cantor:

Desnecessário e ignorante. Tem que esperar o que dele?, questionou um

A alfabetização custa caro às vezes, ironizou outro.

Eduardo Costa inventou uma nova modalidade sexual, disparou outro.