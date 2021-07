No ritmo atual, região vai vacinar todos os adultos em 7 de setembro

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



22/07/2021 | 07:00



No ritmo atual da campanha de vacinação, o Grande ABC não vai conseguir cumprir o planejamento do Estado de imunizar com a primeira dose todos os adultos até 20 de agosto. Nos 20 dias iniciais de julho foram ministradas, em média, 14.002 primeiras doses por dia, 32% a menos do que as 20.710 a cada 24 horas dos últimos 20 dias de junho. Com isso, seriam necessários mais 48 dias para proteger os 672 mil moradores com mais de 18 anos que ainda não foram contemplados, ou seja, a meta só seria alcançada no dia 7 de setembro.

A diminuição do número de aplicação da primeira dose está diretamente relacionada com a necessidade de ministrar o reforço em quem recebeu imunizantes da Astrazeneca e da Pfizer a partir de abril. Como não há como estender o prazo de três meses para a segunda dose, os municípios precisam dividir os fármacos recebidos. Isso fica claro quando é comparado o número total de vacinas aplicadas nos primeiros 20 dias de julho, que é de 21.167, com as 21.499 dos últimos 20 dias de junho.

Segundo o governo do Estado, os lotes das vacinas enviadas aos municípios por meio do PEI (Plano Estadual de Imunização) têm doses suficientes para o público-alvo e em tempo oportuno para a vacinação, de acordo com o calendário estabelecido, e que as grades são enviadas em quantidade idêntica para aplicação de primeira e segunda doses. Atualmente, de acordo com o calendário estadual, os imunizantes devem contemplar pessoas a partir dos 30 anos, faixa etária que está sendo atendida na região e até antecipada, como nos casos de Diadema, Mauá e Ribeirão Pires, que estão protegendo moradores com 29 anos.

rês municípios do Grande ABC estão adiantados na cobertura da primeira dose para os adultos. Santo André já protegeu 78,6% dos moradores com 18 anos ou mais, São Caetano já atingiu 72,5% de cobertura deste público e Ribeirão Pires alcançou 76%. As outras cidades estão um pouco atrasadas, como Diadema (68,8%), São Bernardo (67%), Mauá (59,4%) e Rio Grande da Serra (55,6%).

Com a inclusão de novos grupos etários na campanha, ontem foram aplicadas 37.746 vacinas na região, sendo 27.141 referentes à primeira dose e 10.605, à segunda. No total, 1.473.106 moradores já iniciam o esquema vacinal e 502.440 estão com a proteção contra a Covid completa.