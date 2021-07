Kanye West chora em música que compara casa que viveu com Kim Kardashian a uma prisão

20/07/2021 | 12:10



Kanye West chorou ao lembrar de Kim Kardashian! De acordo com informações do jornal The Sun, o rapper foi às lágrimas no palco durante o lançamento de seu novo álbum - que conta com uma música que compara a casa em que viveu com a socialite a uma prisão.

A canção chamada Welcome to my Life fala sobre os últimos dois anos da vida do artista, em que ocorreu a separação de Kim Kardashian, um colapso no Twitter, e uma tentativa fracassada de se tornar presidente dos Estados Unidos. Na música, ele compara a casa dele e da socialite em Calabasas, Los Angeles, a uma prisão:

Diga aos assassinos que escapei de Calabasas.

Uma fonte que estava no local afirmou:

- É uma música muito profunda e triste sobre Kanye, com ele refletindo sobre seu casamento com Kim. Ele fala sobre as crianças e menciona que ela leva tudo. Depois de tocar essa música, ele parou por uns dois minutos e chorou. Foi muito sombrio.

Ainda segundo o jornal, o décimo álbum do artista chama-se Donda - uma homenagem para a mãe, que morreu em 2007, aos 58 anos de idade -, e deve ser lançado na próxima sexta-feira, dia 23. Este é seu primeiro álbum desde que Kim Kardashian pediu o divórcio.

A festa de lançamento aconteceu no último domingo, dia 18, sendo que as pessoas receberam o convite poucas horas antes do evento e foram obrigadas a guardarem os telefones, para que não pudessem gravar as músicas.