A culpa é dos outros

Do Diário do Grande ABC



19/07/2021 | 23:59



Quem se dispõe a fazer leitura acurada das 772 páginas do plano de recuperação judicial formulado pela Rede Metodista de Educação, que possui unidades em São Bernardo e em outras cidades de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pará, fica com a impressão de que o grupo educacional é vítima indefesa do acaso, que colocou em seu caminho sucessivas crises, ora financeira, ora política, ora sanitária – quando não todas juntas. A basear-se somente no documento com que a instituição pede proteção judicial para reestruturar dívida de R$ 479 milhões para evitar a falência, parece que não houve o mínimo erro de seus administradores.



Ao explicar as razões da crise, a Metodista primeiro cita “a pior recessão na história do Brasil, sendo duas nos últimos cinco anos”. Depois, lembra da “restrição do financiamento” ocasionada pela redução ou extinção de investimentos públicos em programas de concessão de bolsas de estudo, como Fies e Prouni. Por fim, invoca os efeitos deletérios da pandemia do novo coronavírus, aliados “ao aumento do desemprego para uma taxa de 13,9%, com redução de renda, impactando na busca por educação”.



>Sobre eventual responsabilidade de seus gestores, que deveriam ter se antecipado à crise, compreendido o momento e proposto soluções, não há sequer uma linha. Como se não houvesse nada que o corpo administrativo pudesse fazer para evitar o naufrágio de uma das instituições de ensino superior mais importantes do Brasil, celeiro de bons profissionais – inclusive jornalistas que ainda atuam ou já passaram por este Diário.



Se a Metodista se encontra nesta situação lamentável, ela que já foi uma das principais universidades do Grande ABC, é de se questionar como andam as demais da região. Lamenta-se o estado crítico em que os atuais gestores deixaram a escola. Houvesse um pingo de respeito à memória de John Wesley (1703-1791), o teólogo britânico precursor do movimento metodista, a instituição não teria chegado a esse ponto. Mas é sempre mais cômodo jogar a culpa no outro.