Gui Araújo fala sobre tatuagem íntima de Anitta: - Se eu vi, não me recordo

19/07/2021 | 15:11



Anitta pode estar passando uma temporada nos Estados Unidos, mas os affairs brasileiros continuam dando o que falar! De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Gui Araújo colocou a boca no trombone e contou todos os detalhes de sua relação com cantora em entrevista a Mauricio Meirelles, no programa Foi Mau - que irá ao ar nesta segunda-feira, dia 19.

O ex-participante do De Férias com Ex revelou que trocava nudes com Anitta e comentou sobre a famosa tatuagem íntima da musa.

- Se eu vi, não me recordo, disse.

Eita! O casal se separou quatro meses depois de assumir o breve relacionamento em meados de maio de 2020 - quando os dois passaram grande parte da quarentena juntos.

- Com esse cancelamento ninguém podia sair de casa. Exame vai, exame vem, quando você via a pessoa, não podia mais largá-la. Não namorei com ela, eu casei no outro dia.