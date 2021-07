Sikêra Jr. intriga seguidores com publicação misteriosa: Me aguardem

19/07/2021 | 09:10



Sikêra Jr. deixou os fãs intrigados ao publicar uma mensagem misteriosa no Instagram, justificando o período em silêncio nas redes sociais após se envolver em recente polêmica.

Meu silêncio diz muita coisa, porque normalmente eu sou do tipo de pessoa comunicativa, que briga, que chora, que brinca, faz palhaçada, pede desculpas e faz de tudo para as coisas se resolverem. Mas se eu chegar no ponto de me calar e ficar distante, meu limite foi atingido, diz a mensagem.

Ele ainda completou a publicação com o recado: Me aguardem!!

Sikêra foi criticado e perdeu grande parte de seus patrocinadores após disparar comentários homofóbicos em seu programa, Alerta Nacional, da RedeTV. O apresentador sumiu das redes sociais e até deletou muitas de suas postagens, deixando apenas cerca de 18 publicações no Instagram.