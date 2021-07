Irmã de Bianca Andrade se diz emocionada ao conhecer o sobrinho, Cris, e mostra rosto completo do bebê

18/07/2021 | 17:10



Bianca Andrade deu à luz Cris na última quinta-feira, dia 15, mas a notícia foi dada pela influenciadora apenas na sexta-feira, dia 16.

A irmã da empresária, Iris Valiatti, publicou uma foto nos Stories do Instagram exibindo pela primeira vez o rosto completo do sobrinho. Ela aparece com o bebê no colo, que está de olhos fechados.

Baby Cris, não tenho palavras para descrever esse momento tão único e emocionante. Titia já ama demais, escreveu a modelo sobre a imagem.

Vale lembrar que Cris é o primeiro filho de Bianca Andrade, e é fruto do relacionamento da influenciadora digital com Fred, do canal Desimpedidos.

Amor de pai

Fred também deixou registrado nas redes sociais como está sendo a relação com Cris e escreveu, neste domingo, dia 18, um longo relato.

Dentre tantos sonhos que eu tinha na vida, o maior deles se realizou. Sempre mentalizei esse momento, mas nem se tivéssemos roteirizado seria tão perfeito quanto foi. Mais de 20h de trabalho de parto, que na verdade foram dias, semanas, meses se preparando para esse momento e que valeram muito a pena, pois o resultado foi o serzinho mais incrível que eu já vi na minha vida, começou ele.

E continuou:

É muito louco pensar que meu filho é o resultado de um pedacinho de mim somado ao amor que eu tenho pela mulher da minha vida. E que mulher é Bianca Andrade! Eu sempre soube de sua força, mas tudo o que você fez para que nosso sonho fosse realizado dessa forma mágica eu jamais esquecerei. Toda sua dedicação, força de vontade, resistência, garra e determinação mudaram a forma como irei enxergar a vida daqui para frente. Descobri que você é a mulher mais forte do mundo e descobri que do seu lado eu também posso ser o homem mais forte do mundo.

O apresentador ainda descreveu alguns detalhes do parto com a ex-BBB:

A cada vez que eu te acalmava, segurava sua mão, quando você apertava a minha bem forte, cada meditação que eu inventava, cada abraço, cada besteira que eu falava para você esquecer as contrações, cada vez que eu olhava no seu olho e mentalizávamos juntos nosso filho chegando, era o mínimo que eu poderia fazer para quem estava se doando tanto pela realização do nosso sonho de dar a vida ao nosso Cris!

Por fim, Fred se dirigiu ao filho:

Cris, mesmo sonhando tanto com esse dia, ainda é difícil de acreditar que quando falamos esse nome agora você está aqui, nos nossos braços, olhando para gente, reconhecendo nossa voz, já sorrindo e fazendo a gente se sentir os papais mais felizes do mundo.

Acompanhado da publicação, o youtuber publicou diversas fotos do trabalho de parto e já com o bebê. O post derreteu os seguidores, que parabenizaram a chegada do pequeno.

Eu chorei com essas fotos, que família mais linda vocês são, comentou Ivy Moraes.