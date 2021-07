Príncipe Harry e Meghan Markle planejam batizar a filha na presença da Rainha Elizabeth II, diz site

18/07/2021 | 14:10



Príncipe Harry e Meghan Markle gostariam que a filha, Lilibet Diana, fosse batizada na presença da Rainha Elizabeth II! As informações são do site Daily Mail, que afirma que o casal também deseja que a cerimônia aconteça em Windsor, assim como foi com o irmão mais velho da bebê, Archie Harrison.

De acordo com fontes próximas a Harry e Meghan, as intenções deles ficaram evidentes durante a visita do príncipe para o Reino Unido na inauguração da estátua em homenagem à Lady Di:

- Harry disse a várias pessoas que eles querem que Lili seja batizada em Windsor, assim como o irmão dela. Eles ficam felizes em esperar até que as circunstâncias os permitam.

Essa seria a primeira visita da duquesa ao país inglês desde que o casal deixou as obrigações reais.

Ainda segundo a publicação, Lilibet Diana não entrou na lista de sucessão da realeza britânica - e deve entrar apenas após o batizado.

Em 2019, Archie recebeu sua benção oficial na Capela de St. George, em Windsor. O evento teve a presença de 25 convidados, mas a Rainha Elizabeth II não estava no local. Na ocasião, as identidades dos padrinhos do menino não foram reveladas. Porém, tempos depois, o Sunday Times divulgou que os escolhidos foram a ex-babá de Harry, Tiggy Pettifer, e dois grandes amigos seus, Mark Dyer e Charlie Van Straubenzee.