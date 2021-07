Britney Spears afirma que não vai mais se apresentar enquanto o pai tiver controle de sua vida: Essa tutela matou meus sonhos

18/07/2021 | 13:11



Britney Spears fez mais uma revelação polêmica! Em uma publicação feita no Instagram no último sábado, dia 17, a cantora afirmou que não vai mais se apresentar enquanto o seu pai, Jamie Spears, estiver no controle de sua vida. A artista - que enfrenta uma tutela há anos -, postou uma foto com a seguinte frase:

Me aceite como eu sou, ou beije minha b***a, coma m***a e pise em legos.

Na legenda da publicação, a cantora revelou:

Para aqueles de vocês que optam por criticar meus vídeos de dança... Olha, eu não vou me apresentar em nenhum palco tão cedo, com meu pai cuidando do que eu visto, digo, faço ou penso!!!! Tenho feito isso nos últimos 13 anos. Prefiro compartilhar vídeos, sim, da minha sala, em vez de no palco em Las Vegas, onde algumas pessoas estavam tão perdidas que nem conseguiam apertar minha mão e acabei tendo um alto contato com maconha o tempo todo, o que eu não me importava, mas teria sido bom poder ir para a p***a do spa!!!! E não, eu não vou colocar maquiagem pesada e tentar subir no palco novamente e não ser capaz de fazer remixes das minhas músicas por anos e implorar para colocar minhas novas músicas no meu show para os meus fãs...Então eu parei!!!!

Britney continua, afirmando que a tutela acabou com seus sonhos, mas que ainda tem esperança:

Não gosto que minha irmã tenha aparecido em uma premiação e tocado minhas músicas para remixes!!!!! Minha suposta rede de apoio me machucou profundamente!!!! Esta tutela matou meus sonhos, então tudo que tenho é esperança, e esperança é a única coisa neste mundo que é muito difícil de matar, mas as pessoas ainda tentam!!!! Não gostei da maneira como os documentários trazem à tona momentos humilhantes do passado. Já estou além de tudo isso e já estou há muito tempo!!!! E para as mulheres que dizem que é estranho eu ainda ter esperança nos contos de fadas, vá se f***r!!!!! Como eu disse, esperança é tudo que tenho agora. Você tem sorte de eu postar qualquer coisa. Se você não gosta do que vê, pare de me seguir!!! As pessoas tentam matar a esperança porque a esperança é uma das coisas mais vulneráveis e frágeis que existe!!!! Eu vou ler a p***a de um conto de fadas agora!!!! Ps: se você não quer ver minha b***a preciosa dançando na minha sala ou isso não está de acordo com seus padrões, vá ler a p***a de um livro!!!!!

A cantora ganhou o apoio dos seguidores, que deixaram mensagens no post, como você pode ver abaixo:

Sim, viva sua vida linda! Você merece sua felicidade!, escreveu Paris Hilton.

Estou muito feliz em saber que você pode postar e dizer o que precisa em sua conta, em vez de fingir por causa de outras pessoas. Fale e viva suas verdades, comentou uma seguidora.

Finalmente!!!!!! Dizendo essa verdade!!!!, afirmou uma internauta.