S.Bernardo compra bases da GCM com verba de Alex

17/07/2021 | 00:27



A Prefeitura de São Bernardo anunciou ontem que vai comprar cinco bases móveis para reforço do aparato da GCM (Guarda Civil Municipal), em nova parceria entre o prefeito Orlando Morando (PSDB) e o deputado federal Alex Manente (Cidadania), uma vez que o recurso para aquisição dos equipamentos partiu de indicação de emenda parlamentar, na ordem de R$ 2 milhões, junto ao governo do Estado.



A solenidade ocorreu ontem pela manhã, com Morando, Alex e o secretário de Segurança Urbana, coronel Carlos Alberto dos Santos. A GCM conta atualmente com quatro bases móveis modelo Mercedes-Benz Sprinter.



“É investimento em área essencial. São cinco bases móveis para ajudar no policiamento ostensivo, para aumentar a sensação de segurança, com capacidade de ajudar a toda cidade. É um trabalho fundamental para ajudar a GCM”, considerou Alex. “Vamos trabalhar também para expandir essas bases comunitárias pelo Grande ABC. Vamos conseguir três delas para Santo André e uma para São Caetano, sem deixar de discutir o envio de outras para as demais cidades do Grande ABC”, citou Alex.