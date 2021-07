Roberto Justus volta com programa na Band e vai passar a contratar os participantes

16/07/2021 | 15:11



Parece que Roberto Justus está com data marcada para voltar para a televisão com o seu famoso programa O Aprendiz. Segundo informações de Flávio Ricco a pandemia acabou adiando um pouco os planos do retorno do programa.

E em meio a uma série de mudanças tanto em novelas quanto em outros programas, Roberto Justus então confirmou para o colunista que O Aprendiz tem a estreia marcada para março de 2022.

E de acordo com Flávio Ricco, parece que o título será alterado de O Aprendiz para O Contratado porque em vez de demitir, agora Roberto Justus vai contratar os participantes do programa.