Sentimento do consumidor dos EUA (preliminar) cai a 80,8 em julho

16/07/2021 | 11:32



O índice de sentimento do consumidor dos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, caiu de 85,5 em junho a 80,8 na preliminar de julho, informou nesta sexta-feira, 16, a instituição. O resultado ficou abaixo da previsão de 86,3 feita por analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal. O índice das condições atuais da economia recuou de 88,6 em junho a 84,5 em julho. Já o de expectativas do consumidor passou de 83,5 em junho a 78,4 na preliminar de julho, mostra pesquisa.