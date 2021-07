Região tem menor ocupação de leitos de UTI desde novembro

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



15/07/2021 | 07:00



O Grande ABC voltou ao patamar de novembro de 2020 no que diz respeito à ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por pacientes com a Covid-19. De acordo com dados da SP Covid Info Tracker, plataforma gerida por pesquisadores da Unesp (Universidade Estadual Paulista), da USP (Universidade de São Paulo) e do Cemeai (Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria) que leva em consideração dados da pandemia disponibilizados pelo governo do Estado por meio da Fundação Seade, ontem, 54,8% dos leitos de emergência disponíveis para tratar a enfermidade estavam preenchidos, contra 52,6% registrados oito meses atrás.

A situação é muito diferente da vivenciada nos últimos meses. Em março, a região viu os sistemas de saúde público e privado colapsarem com a alta demanda, tanto que 134 pessoas morreram de Covid no Grande ABC à espera de um leito de internação. O pico de ocupação foi registrado no dia 23 de março, quando 93,2% dos leitos de UTI e 85,8% das enfermarias estavam ocupados.

Em número absolutos, porém, o recuo é um pouco menor. Ontem, eram 623 pessoas com confirmação de coronavírus em leitos de UTI nas sete cidades, menor marca desde 18 de fevereiro, quando eram 613 nestas condições. Isso acontece porque as cidades tiveram de se adaptar para conter a segunda onda da Covid, entre os meses de março e maio, e criaram novos leitos de internação para dar conta da alta na demanda. No dia 4 de março, por exemplo, eram 934 vagas disponíveis de UTI na região e atualmente são 1.153, acréscimo de 23,4%.

A desaceleração da pandemia está diretamente ligada à vacinação. De março para cá foi aplicado 1,6 milhão de doses da vacina, sendo 1,2 milhão referente à primeira dose e 362 mil, à segunda. Atualmente, 48,7% da população geral do Grande ABC já iniciou o esquema vacinal (64.6% dos adultos) e 14,5% já receberam o reforço (19,2% dos adultos).

O presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), ressaltou que a queda nas internações reflete a eficácia da vacinação contra a Covid-19 e das medidas de controle para reduzir a contaminação. “A queda na ocupação nas UTIs mostra o resultado das medidas de controle tomadas pelas prefeituras na região, juntamente com o avanço da vacinação. O trabalho em conjunto das sete cidades para vencer o coronavírus é fundamental para mantermos a tendência de queda nos indicadores”, afirmou Paulo Serra.

Cidades acumulam mais 20 óbitos e 845 casos da doença

As sete cidades do Grande ABC registraram ontem mais 20 mortes e 845 casos de coronavírus. As óbitos de ontem foram reportados por São Bernardo (nove), Mauá (cinco), Diadema (três) e São Caetano (três). No total, desde o início da pandemia, já são 9.259 perdas.

Em relação aos casos, foram mais 229.942 diagnósticos confrimados. Ontem foram 309 novos contaminados em Mauá, 300 em São Bernardo, 141 em Santo André, 64 em Diadema, 16 em São Caetano e 15 em Ribeirão Pires. O número de pacientes recuperados da Covid é de 212.527.

A região alcançou ontem a marca de 1.777.431 doses da vacina aplicadas, sendo 1.369.091 referentes ao início da cobertura vacinal e 408.340 pessoas que já estão completamente imunizadas. Em 24 horas foram ministrados 27.342 fármacos, sendo 17.196 referentes à primeira dose e 10.146, à segunda.

No Estado, a pandemia já causou a morte de 133.364 pessoas, sendo 519 nas últimas 24 horas. Já em relação aos casos, foram mais 16.237 registros, com 3.896.083 no total. O número de recuperados da Covid-19 chegou a 3.554.764, sendo que 410.934 foram internados e receberam alta hospitalar.

Ontem havia 15.476 pacientes internados no Estado, sendo 7.812 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 7.664 em vagas de enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 65% e na Grande São Paulo é de 60,2%.

No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, foram computadas mais 1.556 mortes e 57.736 casos entre terça-feira e ontem. Com isso, desde o início da pandemia já são 537.394 falecimentos e 19.209.729 brasileiros contaminados com o novo coronavírus, sendo que, destes, 17.858.633 estão recuperados.

Ainda há 813.702 casos em acompanhamento. Nesta situação, a condição das pessoas é observada por equipes de saúde e que ainda pode evoluir para diferentes quadros, inclusive graves.