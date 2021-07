Santo André e São Bernardo vacinam a partir dos 30 anos

Do Diário do Grande ABC



15/07/2021 | 07:00



As prefeituras de Santo André e São Bernardo anunciaram avanço importante na campanha de imunização contra a Covid. Desde ontem, moradores das duas cidades com 30 anos ou mais já conseguem fazer o agendamento para ser imunizado. Os sistemas das administrações (psa.santoandre.br/vacinacaocovid e vacinacovid.saobernardo.sp.gov.br), porém, apresentavam instabilidade em razão da alta demanda.

Em Santo André, a vacinação acontece preferenciavelmente nos sete pontos montados no sistema drive-thru, que funcionam até as 21h. “Santo André avança mais uma vez na vacinação, e imuniza um importante grupo com a chegada de novas doses. A ampliação da imunização tem garantido a queda nas internações e controle da pandemia na nossa cidade”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Em São Bernardo, os moradores que tentaram se cadastrar ontem no site, além da lentidão, se depararam com falta de doses. Desde o fim da tarde já não havia mais a possibilidade de agendamento para pessoas acima dos 30 anos, apenas para quem tem de 35 em diante. Mesmo assim, a Prefeitura garante que a campanha para a faixa etária está ativa e que novas vagas serão abertas hoje. “O agendamento para a faixa etária de 30 a 34 anos está disponível no site da Prefeitura e no aplicativo SBC na Palma da Mão. As doses começam a ser aplicadas nesta quinta-feira (hoje)”, informou o Paço.

Mauá também avança na vacinação contra a Covid e passa a proteger hoje moradores a partir dos 33 anos. A aplicação das doses será realizada nas 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h30 – a unidade Magini funciona até as 19h30 e a do Flórida e do Zaíra 2, no mesmo horário, mas somente hoje. O drive-thru do Ginásio Poliesportivo Celso Daniel, com entrada pela Rua Vitorino Dell’Antonia, no estacionamento de funcionários da Prefeitura, também abre apenas hoje, das 9h às 15h30.

No sábado, Mauá fará mutirão da vacinação no mesmo horário de funcionamento na semana. Os 24 postos de vacinação estarão abertos para imunizar quem tem 32 anos e as pessoas acima desta idade que ainda não conseguiram se vacinar.