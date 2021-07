Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



15/07/2021 | 07:00



Mauá já recebeu do governo do Estado 12,7 mil doses da vacina da Janssen, que é de aplicação única, mas ministrou até ontem apenas 354 unidades, de acordo com o boletim epidemiológico enviado pela Prefeitura. A administração citou a data de validade mais longa como justificativa para não ter usado todo o estoque, ou pelo menos a maior parte dele, o que iria fazer a cidade passar dos atuais 9,8% de moradores completamente imunizados para 12,4%.

As vacinas da Janssen são vistas como triunfo pelas cidades para avançar na proteção da população, tanto que desde que desembarcaram no Brasil, na última semana de junho, têm sido usadas de forma prioritária. Diadema, por exemplo, que tem população menor do que a de Mauá – são 426.757 diademenses contra 477.552 mauaenses – já utilizou 9.297 vacinas do lote que tinha direito. Ribeirão Pires, que tem um terço da população de Mauá, já aplicou 1.857 fármacos da Janssen.

De acordo com a Prefeitura, a campanha na cidade tem obedecido a data de validade dos imunizantes, sendo assim, o município tem dado preferência aos fármacos da Pfizer ao invés de utilizar as vacinas de mais de um laboratório ao mesmo tempo e ampliar a cobertura vacinal, como tem sido feito nos municípios vizinhos. “Um dos critérios para o envio de vacinas (para os postos de saúde) é o prazo de validade. A Janssen, por exemplo, vence em outubro, enquanto a Pfizer deve ser utilizada em 30 dias. Mauá não guarda vacinas. A imunização na cidade obedece a critérios técnicos”, argumentou a Prefeitura, por meio de nota.

O Diário apurou que parte do lote da Janssen será usada para proteger pessoas que vivem nas ruas de Mauá. O número de indivíduos nestas condições, no entanto, de acordo com levantamento realizado em maio, é de 59 pessoas. “O município elegeu a população em situação de rua para receber a Janssen por se tratar de um grupo vulnerável. As doses remanescentes serão utilizadas ao longo da campanha contra a Covid-19”, prometeu a Prefeitura. Mesmo com toda a população de rua imunizada, ainda sobrariam 12.292 fármacos da Janssen à disposição da população.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, considerando as remessas de vacinas enviadas desde segunda-feira, serão mais 50,8 mil novas doses de vacinas contra Covid-19 destinadas a Mauá. A pasta informou ainda que “a cidade tem um ‘saldo’ de 59,1 mil doses, conforme aponta o Vacinômetro, uma vez que já recebeu mais de 292,5 mil doses desde o início da campanha e aplicou somente 233,3 mil”. Os dados foram informados pelo próprio município e estão disponíveis no site https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro.