Pesquisadores da UFABC criam projeto para aproximar mulheres da universidade

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



15/07/2021 | 07:00



Pesquisadores ligados à UFABC (Universidade Federal do ABC) elaboram o projeto UFABC para Minas com intuito de apresentar áreas relacionadas a ciências, engenharia, tecnologia e matemática a alunas de todo o Brasil que estejam cursando o 9º ano do ensino fundamental e o 1º e 2º do ensino médio.

A apresentação, espécie de palestra, que ocorrerá on-line, contará com 100 vagas, que deverão ser sorteadas entre estudantes da escola pública e alunas matriculadas na rede particular. Os encontros virtuais deverão acontecer nas tardes dos sábados dias 14, 21 e 28 de agosto e 4 e 11 de setembro, com duração de três horas.

Conforme os organizadores da atividade, a UFABC para Minas é aberta para todas as mulheres, sem distinção de raça, cor, orientação sexual ou religião. O evento é totalmente virtual e será composto também por conversas e atividades. As participantes que não forem selecionadas poderão acompanhar as atividades e enviar questionamentos pelo chat do Youtube, plataforma selecionada pelas organizadoras para a realização do evento.

Um dos principais objetivos do UFABC Para Minas é estreitar laços com a comunidade e incluir as classes que mais precisam de apoio na busca por igualdade social. O projeto já se encontra em seu quarto ano e a busca para participação das atividades tem aumentado gradativamente.

De acordo com os organizadores, o UFABC Para Minas visa contribuir para o aumento do número de mulheres com interesse em áreas da computação, matemática, física e engenharia. Com foco em alunas dos últimos anos do ensino fundamental e primeiros anos do ensino médio, a ideia é criar elo das alunas com a possibilidade de expandir o conhecimento em uma busca pelo ensino superior.

Para participar é obrigatório se inscrever por meio do preenchimento do formulário, http://bit.ly/3iFLxJu. As informações pessoais disponibilizadas serão protegidas e não serão divulgadas ou compartilhadas. As inscrições terminam em 31 de julho, às 23h59.