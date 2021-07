Juros futuros recuam com dólar e IBC-Br mais fraco

14/07/2021 | 09:58



As taxas de juros negociadas no mercado futuro oscilam em baixa nesta manhã de quarta-feira, alinhadas à queda significativa do dólar ante o real e ao dado mais fraco sobre a economia nacional, conforme indicou o IBC-Br. O índice teve queda de 0,43% em maio, contra alta de 0,85% em abril, segundo dado revisado. O resultado na margem ficou dentro do intervalo das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, mas bem inferior à mediana, que apontava alta de 1,05%.

Uma das principais expectativas do dia é com a fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que ocorre às 13h na Câmara dos Representantes, onde ele apresentará o relatório de política monetária do BC americano. No cenário político, atenção para a internação do presidente Jair Bolsonaro, que permanecerá em observação por um período mínimo de 24 horas para investigação de dores abdominais e dos soluços recorrentes nos últimos dias.

Na agenda internacional, destaque ainda para o resultado da inflação no atacado medida pelo PPI americano, que ficou em 1% em junho, ante previsão de 0,6%. O dado reforça a indicação de aceleração de preços mostrada ontem pelo CPI, que mede a inflação no varejo. À tarde será divulgado o Livro Bege, relatório das distritais do Fed sobre as perspectivas e condições econômicas em suas regiões.

Às 9h37, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2022 tinha taxa de 5,785%, ante 5,854% do ajuste de ontem. O vencimento de janeiro de 2023 projetava 7,285%, contra 7,40% do ajuste anterior.