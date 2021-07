Com as filhas diagnosticadas com Covid-19, Samara Felippo é criticada por seguir protocolos da OMS: - Louco esse julgamento materno

12/07/2021 | 16:10



Samara Felippo fez um desabafo importante em seus Stories do Instagram na noite do último domingo, dia 11. Em uma série de vídeos, a atriz explicou que foi criticada por manter as filhas isoladas no quarto dentro de casa. Como você viu, Alicia e Lara, de 12 e oito anos de idade, respectivamente, foram diagnosticadas com a Covid-19 recentemente.

- Eu não procuro, não leio, mas acabam chegando coisas para mim. E aí num desses [comentários], algumas mães discutiam em um post de fofoca, falando Ai, meu Deus! Eu jamais deixaria a minha filha sozinha! Eu dormiria junto com a minha filha... Nossa, que horror! E a cabecinha da criança, como vai ficar? Eu vou falar para vocês... eu quase me senti uma mãe de m***a. Quase. Mas eu entendi que eu estou fazendo a coisa certa., apontou Samara.

A artista esclareceu, então, que está apenas seguindo as recomendações dadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), onde pessoas contaminadas com o novo coronavírus devem passar por um período de 10 à 21 dias de quarentena, a depender dos sintomas da doença.

- Elas estão super bem, sem sintomas. Lara está no fantástico mundo dela dentro do quarto, e o meu quarto é do ladinho. E eu não tenho que ficar lá dentro. Eu preciso me proteger. Eu preciso estar bem, estar viva. Eu preciso passar essa quarentena com todos os cuidados, seguindo os protocolos que a OMS e todas as pessoas falam, indicam, incluindo os médicos que estão acompanhando a gente.

Por fim, a produtora pontuou que está bastante presente na vida das meninas, mesmo que não fique no mesmo espaço físico.

- Que louco esse julgamento materno, né? Vamos parar com isso, gente. Tá? Eu estou me sentindo uma mãe muito f**a. E só para terminar: protejam-se. Você não precisa ficar no mesmo quarto, você precisa dar toda a assistência emocional, inventar brincadeiras, conversar, a gente fica no Zoom...