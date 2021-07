Após esposa de Pyong Lee negar rumores de traição, Antonela dispara: Ninfeta

12/07/2021 | 10:10



A história da suposta traição por parte de Pyong Lee com a ex-BBB Antonela durante as gravações do reality show A lha continua dando o que falar. Depois de a notícia vir à tona e Sammy Lee negar os rumores, agora foi a vez de Antonela falar.

Ela foi aos Stories do Instagram se defender das acusações, postando um texto ao lafo de uma foto sensual:

Querida ninfeta inconsequente: Primeiro, não sou mocinha. Sou uma mulher. Adulta, correta e de atitudes muito maduras e jamais faria o que você está insinuando! Também sou madura o suficiente para não ter que me arrepender daquilo que faço. Razão pela qual não posto coisas para depois ter que apagar. Chamar uma pessoa pelo qualificativo que você usou dá processo. E é exatamente o que eu acho que vou fazer para ensina-la a respeitar pessoas. Me aguarde!.

Eita!

Lembrando que o reality tem data de estreia prevista para 25 de julho na Record TV.