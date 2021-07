Internada por Covid-19, viúva de Chico Anysio apresenta melhora, mas permanece em cuidados intensivos

08/07/2021 | 13:10



A viúva do humorista Chico Anysio, Malga di Paula, foi internada no no Hospital de Clínicas de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul no dia 27 de junho, após ser diagnosticada com a Covid-19 e sofrer complicações da doença. Desde então, a empresária chegou a apresentar melhora pulmonar, mas sua função renal teria sido comprometida.

Já nesta quinta-feira, dia 8, um novo boletim médico enviado pela assessoria do hospital afirma que a empresária finalmente teve uma evolução positiva em seu quadro clínico, mas ainda estaria em observação intensiva:

O Hospital de Clínicas de Passo Fundo informa que a paciente Malgarete de Paula teve uma evolução favorável e apresentou melhora do quadro clínico, permanecendo em cuidados intensivos. A paciente mantém-se em quadro clínico estável.

Enquanto isso, uma publicação feita no perfil oficial da escritora conta que ela já estaria sem sedativos e respirando sem o auxílio de aparelhos. Além disso, Malga deve ter alta da UTI em breve - mas sua recuperação está sendo gradual, e que a saúde da escritora ainda demanda de tratamento. O estado de saúde de di Paula ainda é delicado.

A publicação também afirma que a mãe de Malga, Dona Udilia, que foi internada por conta do vírus na mesma época que a filha em um hospital diferente da mesma cidade, também apresentou melhora. Apesar de seu quadro clínico não ter sido considerado grave como o da viúva de Anysio, a senhora chegou a realizar uma traqueostomia na tarde da última quarta-feira, dia 7. A intervenção teria sido bem sucedida, e Udilia estaria se recuperando de forma estável.

A postagem ainda informa que a mãe de Malga chegou a tomar as duas doses da vacina contra o novo coronavírus, e ressalta que a família agradece as orações dos fãs, dando a entender que tanto di Paula quanto sua mãe tiveram de respirar com a ajuda de aparelhos:

A família agradece a todos amigos e fãs pelo carinho e orações. Além de todo o excelente trabalho dos heróis da saúde e avanços da ciência, a grande corrente de orações também contribuiu para que mãe e filha pudessem voltar a respirar sozinhas no mesmo dia. Continuemos enviando energia de cura para que essa evolução seja cada vez melhor às nossas guerreiras e a todos os demais acamados pelo coronavírus. Os familiares também se solidarizam a todas as vítimas e famílias afetadas pela doença.