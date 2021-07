Acidente mata duas pessoas da delegação do Umuarama-PR

Dérek Bittencourt

Um grave acidente com o ônibus que transportava a delegação da equipe de futsal de Umuarama-PR matou duas pessoas e deixou 20 feridas (sendo duas em estado grave) na manhã desta quinta-feira, 8. O veículo teve problema no sistema de freios e tombou na BR-376, em Guaratuba, no trecho da Serra do Mar, ainda no território paranaense. O time - que é adversário do mesmo grupo do Santo André na Liga Nacional - se dirigia para Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, para enfrentar a equipe local, pela Taça Brasil.

De acordo com o técnico do time, Nei Victor, morreram o motorista - que antes do acidente gritou para os passageiros que havia perdido os freios e possibilitou que muitos se protegessem - e um jovem das categorias de base da equipe, que estava na parte de trás do ônibus, esta que teve o teto arrancado com a força do impacto.

Na semana passada, o Santo André passou por aquela mesma estrada quando se deslocou do Grande ABC para Jaraguá do Sul. Segundo o presidente Rodolfo Guedes, trata-se de "trecho muito difícil". O dirigente ainda lamentou o ocorrido com o Umuarama.

"Antes mesmo de lutar por classificação, vitórias e títulos, minha maior preocupação é esse tipo de situação, viagem, porque todos corremos esse risco. Estamos muito tristes, chateados, porque sabemos que tem toda uma história por trás disso. Desejamos força e ânimo ao pessoal de Umuarama, para que passe por este momento difícil", declarou Rodolfo Guedes.

Este ônibus que acabou acidentado, inclusive, foi o mesmo utilizado pelo Umuarama para vir ao Grande ABC no mês passado para enfrentar o Santo André, em jogo realizado no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo, e que terminou com triunfo andreense por 4 a 1. Os times voltarão a se enfrentar no dia 24, no Paraná.