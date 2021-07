Marcella Fogaça se derrete pelas filhas gêmeas: Duplamente feliz e inundada de amor

06/07/2021 | 13:11



Não tem como não babar por um filho, né? Você dá toda a atenção do mundo para ele e, qualquer novo feito (ou até mesmo algo básico do dia a dia), faz com que você se derreta. E com os famosos também é assim! Dessa vez, Marcella Fogaça se declarou às filhas gêmeas, frutos de seu relacionamento com Joaquim Lopes.

No Instagram, ela escreveu o seguinte texto:

Meus dias, tardes e noites... Ser mãe de gêmeas é se sentir duplamente feliz e inundada de amor e eternamente dividida. Olho essa foto e penso: poxa, não consegui estar com a Sophia também nesse exato momento. Por mais que tente dividir os dias exatamente iguais, nem sempre dá. E eu penso: tudo bem, estou fazendo meu máximo e por mais que saiba disso no fundo do meu coração... é f**a.

Ela ainda continua:

Estar consolando uma no meu colo, enquanto a outra chora em outro colo olhando pra mim... é ter que evoluir à galope para sobreviver ao peito apertado. E aí tem os olhares cúmplices das duas quando as pego no meu colo e eu sei que elas entendem meu esforço e sabem do meu amor e que também reconhecem a sorte que é ter uma a outra. Minhas mestrinhas. Me ensinando tanto em tão pouco tempo. Espero que Deus me abençoe e inspire pra conseguir retribuir a vocês tudo o que vocês me dão. Amores da minha vida toda.

Fofa, né?