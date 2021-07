Loja oficial: você já pode comprar produtos da Realme no Mercado Livre

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/07/2021 | 10:18



Agora, é possível adquirir produtos da Realme no Mercado Livre. A fabricante chinesa anunciou nesta segunda-feira (5) que, a partir deste mês, todos os eletrônicos da marca lançados no País estarão disponíveis para compra na plataforma.

A parceria vai conceder certos atrativos para os consumidores. Com o Realme no Mercado Livre, por exemplo, o cliente terá acesso a diferentes formas de pagamento por meio do Mercado Pago. A entrega de produtos também ganha destaque. O usuário receberá o produto em até 48 horas em 80% do território nacional, e haverá a possibilidade de entrega no mesmo dia para algumas cidades do Brasil.

É válido destacar que os preços dos produtos vão variar de acordo com cada ação promocional e período sazonal. Isso significa que os valores no Realme no Mercado Livre podem ser diferentes de outros canais de venda. As informações serão divulgadas nos canais de comunicação oficiais da empresa (Facebook, Instagram e Twitter).