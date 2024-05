Mauá. Autonomistas esquecidos. Praça 22 de Novembro, por que? Memória apagada. Obra de Burle Marx destruída.

Tem razão, Renato. Hoje a Praça 22 de Novembro está escondida por obras públicas que se arrastam. No entorno dos tapumes, cheira-se urina. Tudo isto no Centro histórico de Mauá.

A chamada Casa dos Autonomistas, na mesma Praça 22 de Novembro, que serviu à redação da autonomista “Folha de Mauá”, está “cai não cai”.

Quem, em Mauá, sabe o nome de meia dúzia de autonomistas locais?

O 22 de Novembro é uma data nobre. Neste dia, em 1953, Mauá foi às urnas em plebiscito para votar pela emancipação da cidade, separando-se de Santo André. Para lembrar o feito, construiu-se uma linda praça, com concha acústica e fonte luminosa. Burle Marx assinou o projeto paisagístico. E a praça praticamente não existe mais.

Mesmo os projetos de Burle Marx, com seus desenhos e assinaturas, eles estão mantidos no Arquivo Municipal?

POR QUE LEMBRAR?

Renato Dotta lembrou que, em 1974, um dos líderes autonomistas, José Figueiredo, em entrevista do Diário, já se queixava do esquecimento, de que não havia uma memória autonomista de Mauá.

“São Caetano lembra muito pouco dos seus autonomistas, ao contrário de São Caetano e, acredito, um pouco de São Bernardo”, afirmou Renato Dotta – e com toda razão.

Acrescentamos que mesmo São Bernardo, oficialmente, pouca bola dá à sua emancipação. Idem Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Daí o esforço iniciado para que as sete cidades, conjuntamente, passem a estudar mais este momento tão importante em cada uma delas, o que não exclui Santo André, que perdeu fatias importantes do seu território e o último a estudar o assunto foi o historiador Octaviano Gaiarsa.

OS AUTONOMISTAS DE MAUÁ

Américo Perrella, Anselmo Walendy, Ariocy Rodrigues Costa, Armando Scilla, Aurélio Pol, Benedito Rodolfo Serff, Celso Roberto Nakandakare, Egmont Fink, Francisco Lopes, Geraldo Lobo, Guido Bozzato, Inocêncio Pedro, Jarbas Salgueiro, João Paulo Biskas, José Boscariol, José Figueiredo, José Pereira, Luiz Novi, Manoel Pedro Júnior, Márcio D’Agostinho, Mário Alasse, Paulo Prado Ferreira, Reinaldo Chiarotti, Tercílio Tamagnini, Vicente Orlando e Vito Pedro Dell’Antonia.

ABAIXO A GLOBALIZAÇÃO

O poeta Guilherme Primo Vidotto Junior, ex-gestor de Cultura de Mauá, participou do encontro promovido pelo Diário. Ele defendeu a necessidade de se manter a memória local, seguindo-se os ensinamentos de Stuart Hall, sociólogo britânco-jamaicano, e Zygmunt Bauman, professor polonês.

Stuart Hall tinha uma preocupação com o sumiço das culturais locais em face da chamada globalização. E Badman afirmava: tá tudo muito fluído, escapando pelas mãos.

Há 20 anos, destacou Vidotto, Mauá sentiu que era preciso mergulhar na sua história. E hoje? – perguntamos nós.

NO AR

A participação de Mauá no encontro dos memorialistas de 19 de abril está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no Youtube e em outras plataformas.

Crédito da foto 1 - Acervo: Américo Perrella (em memória)

Crédito da foto 2 – Revista comemorativa de 1956

Crédito das fotos 3 e 4 – Celso Luiz e DGABC-TV

APAGAMENTO. Autonomistas de Mauá reunidos. Há uma diferença entre as duas fotos, publicadas no livro “De Pilar a Mauá” (1986). Reparem, há rostos apagados. Renato Dotta e Vidotto Junior: indignação

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 26 de maio de 1994 – Edição 8709

MANCHETE – Preços disparam nos supermercados.

POLÍTICA – Juiz eleitoral de São Bernardo, Alex Tadeu Monteiro Zilenovski, proubia Lula de usar carro de sindicato na campanha à Presidência.

INDÚSTRIA – Philips Components anunciava investimento de dez milhões de dólares nas duas unidades de Ribeirão Pires.

ADEUS – Morria o produtor de cinema Oswaldo Massaini, 74 anos.

EM 26 DE MAIO DE...

1904 – A austríaca Maria Hairath, 43 anos presumíveis, morria ao cair num poço de seis metros de profundidade em sua casa, a um quilômetro da Estação São Bernardo (Santo André). Polícia investigava.

1979 – Grupo Casa Forte de Dança Moderna fazia apresentação no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano.

HOJE

Dia do Revendedor Lotérico

Dia Nacional do Combate ao Glaucoma.

Santíssima Trindade

26 de maio

Ilustração: blog Acidital (divulgação)