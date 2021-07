Após ser internada na UTI por complicações da Covid-19, viúva de Chico Anysio apresenta quadro clínico estável

03/07/2021 | 16:11



Malga di Paula, a viúva do humorista Chico Anysio, foi internada no Hospital de Clínicas de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, no dia 27 de junho por complicações da Covid-19 - com a função renal estando completamente comprometida. Na manhã deste sábado, dia 3, em boletim médico, a equipe médica informa que o estado de saúde da empresária é estável:

O Hospital de Clínicas de Passo Fundo informa que a paciente Malgarete de Paula permanece internada para tratamento clínico na Unidade de Terapia Intensiva. A paciente mantém-se em quadro clínico grave, porém estável.

De acordo com informações enviadas na última sexta-feira, dia 2, Malga estaria recebendo atendimento de mais de uma especialidade médica conforme seu quadro clínico se estabiliza:

Está recebendo o suporte necessário pelas equipes multidisciplinares do HC.

De acordo com o jornal Extra, a mãe de Malga também estaria internada por complicações da doença, porém em outro hospital da mesma cidade. O veículo ainda conta que, de acordo com o ex-marido Felipe Batista, a empresária já havia se queixado dos sintomas:

Falei com ela no domingo, e ela estava ofegante, com queixa de dor de cabeça e tosse. E disse que estava piorando. Na segunda-feira fiquei sabendo da internação dela e da mãe.

Malga viveu um relacionamento com Chico Anysio durante 15 anos, ficando casada com o humorista entre 2001 e 2012, ano de sua morte.