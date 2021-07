Aos 95 anos de idade, Rainha Elizabeth II surpreende a web ao aparecer dirigindo em evento de cavalos

03/07/2021 | 15:11



Quer um carona com a Betinha? Na última sexta-feira, dia 02, a Rainha Elizabeth II apareceu no evento Royal Windsor Horse Show dirigindo o seu possante. A monarca, de 95 anos de idade, mostrou que está com tudo em cima e dispensou o motorista para ir ao espetáculo equestre anual.

O evento, que acontece desde 1943, foi eleito o seu preferido por ter competido quando era jovem. Vestindo um look despojado e óculos escuros, a rainha foi dirigindo sua Land Rover e distribui diversos sorrisos ao chegar no local para conferir de pertinho os saltos e adestramentos dos cavalos.