Jason Mars? Narrador brasileiro confunde nome de Ed Sheeran com o de cantores norte-americanos: - Como é que chama esse carinha?

30/06/2021 | 10:10



Jason Mraz, Bruno Mars ou Ed Sheeran? Diversas celebridades britânicas - como o príncipe William e sua esposa, Kate Middleton, além do pequeno príncipe George - acompanharam o jogo da Inglaterra contra a Alemanha na Eurocopa 2020 na tarde da última terça-feira, dia 29. A partida foi transmitida no Brasil pelo SportTV - mas o que chamou a atenção foi uma gafe do apresentador Gustavo Villani, que acabou confundindo o nome do cantor ruivo com o dos músicos norte-americanos!

Tudo começou quando, ao comentar sobre os telespectadores famosos que estavam no estádio acompanhando o jogo, Gustavo Villani apontou para a presença de David Beckham e acabou esquecendo o nome de Sheeran, que estava sentado ao lado do ex-jogador de futebol. Com isso, ele acabou pedindo ajuda do colega de bancada para lembrar quem era o cantor - mas logo na pergunta acabou se confundindo e falando o nome de uma música de Jason Mraz:

- Como é que chama esse carinha aqui da esquerda? Que canta I?m Yours, gosto dele! Torcedor da Inglaterra, está do lado do Beckham. Gente, fugiu!

O comentarista que trabalhava com Villani na transmissão, Grafite, acabou entrando no erro e afirmando que o nome do músico estava na ponta da língua. Gustavo, então, disparou:

- Jason Mars! Jason Mars, quer cantar Gafite?

Perceba que o narrador não apenas errou o nome de Ed Sheeran, como ainda misturou os nomes de Jason Mraz e Bruno Mars! Vixe?