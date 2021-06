PIB do Reino Unido cai 1,6% no 1º trimestre de 2021 ante trimestre anterior

30/06/2021 | 07:49



O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido caiu 1,6% no primeiro trimestre de 2021 ante o quatro trimestre de 2020, informou nesta quarta-feira (30) o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês). A leitura veio levemente abaixo da expectativa de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, de recuo de 1,5%. O indicador ainda mostrou queda anual de 6,1% no trimestre encerrado em março, mesma variação apontada na projeção do WSJ.