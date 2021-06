Projeto social dribla dificuldades causadas pela Covid para distribuir comida, amor e esperança

Publieditorial



30/06/2021 | 07:00



A cabeleireira Gisele Ferreira de Souza, 37 anos, moradora de Santo André, é daquelas pessoas que estão sempre pensando no bem-estar do próximo. Há sete anos ela está à frente do Anjos da Sopa, projeto social que distribui alimentos para pessoas em situação de rua. Com a pandemia, a atuação do grupo se expandiu e também são entregues cestas básicas para famílias que passaram a ter dificuldades na pandemia. Tudo é feito com a ajuda de voluntários. “As pessoas que vêm aqui fazer a doação me motivam. Me mostram que não estou sozinha”, afirmou. “Elas vêm aqui, ajudam e me fazem saber que tudo isso é o verdadeiro amor de Deus. Ver o verdadeiro amor acontecer na vida das pessoas é bom demais.”

Foi em 2014 que Gisele começou a fazer sopa para entregar uma vez por mês em diversas localidades de Santo André. Com recursos próprios, produzia 70 refeições por semana e, com a ajuda de voluntários, ia entregá-las para pessoas em situação de rua. Em pouco tempo, a produção passou a ser pouca e então ela pediu ajuda para fazer 300 refeições. Hoje já são mais de 5.000 por mês, que são entregues em Santo André, São Bernardo, Ribeirão Pires, Mauá e São Paulo, três vezes por semana.

No ano passado, no início da pandemia, com as pessoas em casa, Gisele não podia mais contar com a maioria dos voluntários, que são idosos e estavam mais vulneráveis à Covid-19. Com o salão de cabeleireiro fechado, ela colocou uma geladeira e um micro-ondas no espaço e criou a Geladeira Solidária, onde qualquer pessoa que precisasse poderia ir até lá e se alimentar. “Com tudo fechado eu ficava pensando quem está ajudando essas pessoas”, lembrou. “O (restaurante) Bom Prato fechou, as lojas onde eles pegavam recicláveis fecharam e eles literalmente ficaram à deriva, ninguém tinha coragem de dar um prato de comida para os moradores de rua”, comentou.

A pandemia seguiu e o projeto, também. Hoje, o Anjos da Sopa, que é uma ONG (Organização Não Governamental), serve café da manhã todos os dias na Rua Javri, em Santo André, além de entregar cestas básicas. A sopa também segue sendo entregue. “Antes, a gente ia até as comunidades carentes. Hoje, essas pessoas vêm até aqui atrás de ajuda. E nossos vizinhos, pessoas que até outro dia podiam doar, com a pandemia, também precisam de ajuda”, contou. A ONG também atua junto com o padre Júlio Lancelloti, entregando lanches nas manhãs de domingo para a população em situação de rua em São Paulo.

As histórias de sucesso são muitas. Com a ajuda de voluntários, o Anjos da Sopa conseguiu reformar a casa de uma família em Ribeirão Pires, uma avó que cuida dos netos pequenos. Consertou o telhado, conseguiu móveis, roupas e brinquedos para as crianças. Também faz parceria com outro projeto social que ajuda a recuperar pessoas do vício das drogas e do álcool, e quando encontra alguém que está em situação de rua e quer tentar o tratamento, a ONG faz o encaminhamento. Já ajudou pessoas a reconectar os laços familiares. Gisele lidera a entidade, está à frente do seu salão, tem marido e três filhos pequenos. Parece se multiplicar em 1.000 para dar conta de tudo. “A sopa que a gente entrega é a janta dos meus filhos. Fazemos tudo com produtos de qualidade, com amor e dedicação”, relatou.

Quem quiser colaborar com o projeto pode levar doações de alimentos e potes de margarina de 500 gramas, que são utilizados para entregar a sopa, na Rua Javri, 449, Vila Assunção, em Santo André. Ou fazer doações em dinheiro pela chave Pix 11972154434. O número também é o WhatsApp da instituição.