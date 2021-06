Marrone comenta polêmica com Bruno durante lives e afasta rumores de fim da dupla: - Isso não existe, é papo furado

28/06/2021 | 12:10



Ao longo da pandemia do novo coronavírus, Bruno e Marrone realizaram diversas lives para entreter os fãs - e acabaram gerando polêmica ao se desentenderem ao longo de algumas delas, sofrendo até mesmo rumores de rompimento da dupla. Já na noite do último domingo, dia 27, Marrone acabou conversando com o Domingo Espetacular e comentou um pouco sobre o assunto.

Durante o bate-papo, Marrone relembrou o início da carreira da dupla e o modo como ele e o parceiro foram apresentados pelo cantor Leonardo. O músico ainda ressaltou a grande amizade que tem com a dupla e afirmou não ter ficado chateado com os desentendimentos que ocorreram durante as lives, justificando o hábito de Bruno de beber um pouco a mais:

- Não é que eu não bebo, eu bebo assim bem moderado, sou mais tranquilo. Mas o Bruno gosta de tomar mais do que eu, às vezes é até um modo de relaxar né, fazendo uma live daquelas de cinco horas, seis horas. É de boa.

Além disso, ele voltou a afastar os boatos de fim da dupla, e atribuiu esses rumores ao fato de a carreira dos dois amigos ser um grande marco na história do sertanejo:

- Fake news, essa galera enche muito o saco da gente. Na verdade o Bruno e Marrone tem uma história muito bacana na música, nossa história é muito forte, nossa marca é muito forte. Eles têm que pegar alguma polêmica para falar, essas coisas erradas. Isso não existe, é papo furado. A gente está firme aí, está tudo certo.

Ufa!