Verstappen lidera 1º treino livre do GP da Estíria; Gasly supera Hamilton e é 2º

25/06/2021 | 08:00



Em uma grande fase e embalado por uma vitória contundente há menos de uma semana na França, o holandês Max Verstappen abriu da melhor forma possível, nesta sexta-feira, o fim de semana do GP da Estíria, a oitava etapa da temporada 2021 da Fórmula 1, no circuito Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria. O líder do Mundial de Pilotos cravou 1min05s910 na sua melhor volta durante simulação de classificação e, com pneus macios, comandou a tabela de tempos da primeira sessão de treinos livres.

A grande surpresa foi a presença de Pierre Gasly, com a AlphaTauri, na segunda colocação. O francês, outro piloto que faz uma temporada excepcional, ficou a 0s256 (1min06s166) da marca estabelecida por Verstappen e se colocou à frente do heptacampeão mundial Lewis Hamilton. O inglês da Mercedes ficou a 0s422 (1min06s332) atrás do holandês na sua volta mais rápida.

O finlandês Valtteri Bottas, com a outra Mercedes, foi o quarto colocado com 1min06s386, seguido pela AlphaTauri do japonês Yuki Tsunoda, com 1min06s397, fechando assim uma grande manhã para a equipe italiana. Quem destoou dessas três escuderias foi o mexicano Sergio Perez, da Red Bull, que ficou na 13.ª posição.

O espanhol Fernando Alonso e o francês Esteban Ocon, com a Alpine, terminaram em sexto e sétimo lugares, respectivamente, enquanto que o canadense Lance Stroll, com a Aston Martin, foi o oitavo. O italiano Antonio Giovinazzi, com a Alfa Romeo, concluiu a sessão em nono, à frente das Ferrari do monegasco Charles Leclerc e do espanhol Carlos Sainz Jr..

Mesmo com previsão de chuva, o primeiro treino livre do GP da Estíria começou com tempo bom e até sol. A sessão contou com a presença de Robert Kubica no cockpit da Alfa Romeo no lugar do finlandês Kimi Räikkönen. E logo nos primeiros instantes, o polonês foi o autor da primeira rodada do fim de semana ao escapar com o carro na curva 1.

A Fórmula 1 volta a acelerar no circuito Red Bull Ring ainda nesta sexta-feira, a partir de 10 horas (de Brasília), com a segunda sessão de treinos livres